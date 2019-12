Hoe een kapel in Wieringen duizenden mensen trekt

WIERINGEN - Dagelijks worden de kaarsen ververst in de kapel op de eeuwenoude begraafplaats van Stroe in Wieringen. De kleine kapel is een unieke plek voor veel Wieringers, maar wordt ook daarbuiten steeds populairder.

Wieringer Henk Folkers is een van de mensen die de kapel beheren. Hij houdt de kaarsen bij. Op een koude winderige dag in december hebben drie mensen een kaarsje gebrand. "De mensen komen hier voor de rust. Ze branden een kaars en denken aan een verloren dierbare", vertelt hij.

Beide heren beamen hoe bijzonder het voelt om op deze plek even alleen te zijn. Hoewel dat in de kerstvakantie nog best lastig is. "Ik heb in voorgaande jaren een keer 46 kaarsjes geteld. Op een dag", aldus Folkers

"Het was midden in de crisis dat we met het idee kwamen om de kapel te herbouwen. Mensen verklaarden ons voor gek"

Aan de hand van het aantal gebrande kaarsen rekent Folkers uit dat er dit jaar zo'n tienduizend bezoekers zijn geweest. Een getal waar de initiatiefnemers voor de bouw van het kapelletje drie jaar geleden niet van durfden te dromen.

Een van hen is Gerrit Voos. "Het was midden in de crisis dat we met het idee kwamen om de kapel te herbouwen. Veel mensen verklaarden ons voor gek. Maar binnen drie jaar hadden we het voor elkaar. Ik ben er heel trots op. Veel Wieringers hebben bijgedragen aan de kapel die helemaal door vrijwilligers is gebouwd", vertelt hij enthousiast.

Heidense kapel

Eeuwenlang stond op dezelfde plek een kleine kerk die in de volksmond de heidense kapel werd genoemd. In het verleden zou er namelijk een 'heidense tempel' hebben gestaan. Het kerkje werd in de negentiende eeuw gesloopt wegens verval en leegloop. Meer dan een eeuw stond er op het hoogste punt van de begraafplaats slechts een schuurtje.

Noormannenpoortje

Net als de voormalige kerk heeft deze kapel een kleine zij-ingang waarvoor je moet bukken om er door te gaan. Het Noormannenpoortje wordt dit genoemd. "Het verhaal is dat de Noormannen door deze deur de kerk uitkwamen dan afbogen naar het noorden. Maar er wordt ook gezegd dat ze juist naar binnen gingen via de zijdeur en dan naar het altaar bogen", legt Voos uit.