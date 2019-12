Ontwikkelingen bij het Raadhuis in Obdam: gebouw in de steigers

OBDAM - Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande bij het Raadhuis in Obdam. Het pand staat inmiddels volledig in de steigers sinds vanochtend en er is een inspectie geweest om de fundering veilig te stellen.

Het geliefde Raadhuis in Obdam ging zondag 1 december deels in vlammen op. Sindsdien zijn de verzekeraar en de gemeente Koggenland druk in gesprek geweest om de volgende fase te bepalen en het pand veilig te kunnen stellen.

De voorgevel van het pand is namelijk van monumentale waarde en daarom mag deze niet 'zomaar' worden afgebouwd of gesloopt. De rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de gemeente ontfermen zich hierover en hebben een grote prioriteit gemaakt van het behoud.

In de steigers

Sinds vanochtend is het gebouw in de steigers gezet, wat een stap lijkt in de goede richting. Ook waren er vanochtend inspectiewerknemers aanwezig in witte pakken, die mogelijk de fundering hebben gecontroleerd.

Volgens dorpelingen zou de fundering toch dusdanig sterk zijn waardoor de voorgevel kan blijven staan. Dit is nog niet bevestigd door de gemeente Koggenland, die vanochtend niet bereikbaar was voor een reactie.