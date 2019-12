Iedereen doet mee! NH Dankjewel Diner succes dankzij sponsors

AMSTERDAM - Dinsdagavond is het zo ver: dan zijn 150 mensen te gast bij het NH Dankjewel Diner. Stuk voor stuk mensen die zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor de zwakkeren in onze maatschappij. Onze sponsors zetten hun beste beentje voor om van het NH Dankjewel Diner een daverend succes te maken. Koks, slagers, groenteboeren, de supermarkt, nog meer koks en een serviesverhuurbedrijf: zonder hun hulp lukt het nooit.

Fred Voskuil is in zijn loods in Zaandam al druk aan het sjouwen met borden. "Moet je nagaan: voor het voorgerecht, het hoofdgerecht en desserts zijn allemaal verschillende borden, glazen en bestek nodig. Je krijgt zo een indruk van de omvang van de operatie", vertelt hij.

In het Bergense bos zijn de tamme kanstanjes inmiddels bij elkaar gezocht door een mannetje van groenteboer Jeroen van der Stoop. "Dat vindt hij leuk om te doen. maar je kan ze echt niet allemaal gebruiken hoor, alleen de grootste neemt ie mee. De rest blijft natuurlijk liggen voor het wild", vertelt de groenteboer.

Voor de presentatie van de kipfilet die slager Peter Groot uit Alkmaar ter beschikking stelt, haalt hij nog gauw een takje rozemarijn tevoorschijn."Kijk, dat ziet er zo toch wat feestelijker uit. Net als alle anderen doet Groot graag iets voor mensen die goed doen in hun omgeving. "We moeten die mensen eren. en ja dat doe ik dan nu met kipfilet; dat kan ik doen", aldus de slager.

'Een prachtige avond' Michel Reekers en Jeroen Verrips staan beiden in de keuken. Michel in de grote keuken van zorginstelling De Marke in Bergen, Jeroen in de keuken van restaurant Johannis aan de Amsterdamse Herengracht. Beiden gepassioneerde koks die er zin in hebben om de gasten iets heerlijks voor te schotelen. "Het wordt een prachtige avond met lekker eten en leuk amusement", weet Michel. Jeroen verheugt zich al op het moment dat zijn hoofdgerecht op tafel komt: "Ik mag er nu nog niks over zeggen, maar geloof me: het wordt super."

Deen is de supermakt die Johannes voorziet van ingrediënten voor het hoofdgerecht. Volgens productiemanager Rowald Liefting eigenlijk is het een eer. "Wij van Deen weten dat we onderdeel zijn van een samenleving waarin het niet draait om winst alleen. Het is geweldig om bij te mogen dragen een een fantastische avond voor deze fantastische mensen", aldus de manager.