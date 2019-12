Loting Europa League: Getafe - Ajax, AZ - LASK Linz

NYON - In Nyon is maandagmiddag geloot voor de 1/16 finales in de Europa League. Ajax treft Getafe dat vierde staat in de Spaanse competitie. AZ treft LASK Linz. De speeldata zijn 20 en 27 februari. Ajax begint uit; AZ start met een thuiswedstrijd.

LASK Linz speelde in de poulefase tegen PSV en klopte de Eindhovenaren in Oostenrijk met duidelijke cijfers: 4-1. Thuis kwam PSV niet verder dan 0-0. LASK eindigde bovenaan in de groep waarin verder Sporting Portugal en Rosenborg zaten. LASK behaalde daarin dertien punten. In de nationale competitie bezet de ploeg de tweede plaats achter Red Bull Salzburg.

Getafe zat bij FC Basel, Krasnodar en Trabzonspor en de groepsfase en eindigde op de tweede plaats met één punt minder dan de Zwitsers.

AZ bereikte als nummer twee in de poulefase achter Manchester United de knock-out fase. Ajax sneuvelde vorige week dinsdag thuis tegen Valencia in de Champions League en stroomt als nummer drie uit de groep in de Europa League in.

Om die reden waren de Amsterdammers bij de loting ook geplaatst. Daardoor wist Ajax vooraf dat het clubs als Arsenal, Benfica, Manchester United, FC Porto en Internazionale niet als tegenstander kon loten.

De finale van de Europa League is 27 mei in het Poolse Gdansk.