In beeld: karakteristieke Helderse gebouwen worden sprookjesachtig verlicht

DEN HELDER - Voor de vierde keer worden tijdens de donkerste dagen van het jaar karakteristieke Helderse gebouwen op een sprookjesachtige manier in het licht gezet. De lichtroute is zaterdag gestart en kan de komende drie weken worden bewonderd.

Van de watertoren en bibliotheek School 7 tot theater de Kampanje en gebouwen op de voormalige rijkswerf Willemsoord, negen markante panden in Den Helder worden verlicht.

Dit jaar staat de stadsvernieuwing centraal. De lichtprojecties zijn speciaal voor de marinestad gemaakt, twee internationale kunstenaars hebben hier ook aan meegewerkt.

De lichtroute begint volgens mediapartner Regio Noordkop op Willemsoord met een vijf minuten durende 'videomapping' op Gebouw 72, waarin die zijn geschiedenis vertelt en fantaseert over de toekomst. De kraan is verlicht en een lichtshow op muziek binnen in Gebouw 66 toont het monumentale karakter van de voormalige mastenloods. Via de Museumhaven met verlichte schepen vervolgt de route zich naar de Flaneerkade, waarvandaan de gevel van theater de Kampanje een kleurrijke lichtprojectie laat zien.

Woordprojectie

De gevel van School 7 is verpakt in een woordprojectie, gemaakt op basis van reacties op de vraag hoe inwoners van Den Helder zich verbonden voelen met de zee. In de Beatrixstraat is de schaatsbaan geïntegreerd in de lichtroute. Verderop verschijnt een zee-aquarium, zijn de bomen verlicht en vertoont de Watertoren speciale effecten over wat zich hier zou hebben kunnen afgespeeld. Om de lichtroute heen zijn diverse evenementen georganiseerd, zoals een rondleiding en speciale 'photowalks' met een professionele fotograaf.

De lichtroute is tot en met 4 januari 2020 elke dag van 17.00 tot 22.00 uur te bekijken.

Bekijk hieronder foto's van de verlichte stad: