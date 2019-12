De Peiling: Vakbond CNV wil 30-urige werkweek voor iedereen

We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem

"We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem", zegt de nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen RTL Nieuws. "Met deze alarmerende cijfers trekken wij aan de noodrem. Dit vraagt om een nieuwe balans voor werkenden, waarmee zij beter in staat zijn om werk en privé te combineren, minder vatbaar zijn voor ziekteverzuim en burn-outs. En waarmee ze gezond hun steeds hogere pensioenleeftijd kunnen halen."



Zelfde salaris

De CNV-voorman verwacht dat werknemers voor de kortere werkweek wel hetzelfde salaris kunnen behouden. Minder ziekteverzuim leidt tot lagere kosten voor werkgevers, zegt Fortuin. Ook kunnen loonsverhogingen worden vervangen door meer vrije tijd.



Werkgevers zijn tegen

Werkgevers reageren afwijzend op het idee. Zij zeggen dat er door krapte op de arbeidsmarkt juist behoefte is aan een langere werkweek. Het plan gaat ook lijnrecht in tegen de oproep die het kabinet vorige week deed om minder in deeltijd en meer voltijds te werken. Dat moet helpen om personeelstekorten in talloze sectoren als de zorg en het onderwijs terug te brengen.

Wat vind jij?

Lijkt het jou wat, die 30-urige werkweek? Hoe zien of zagen jouw werkweken er uit? Was dat te combineren met zorgtaken en andere verplichtingen? Bleef er ook nog wel eens tijd over voor leuke dingen?