Gewonde kater vlucht en belandt onder motorkap in Hoorn

HOORN - Een gewonde kater is zaterdagavond ontdekt onder de motorkap van een auto aan de Bertus Aafjeshof in Hoorn. De dierenambulance haalde het geschrokken beestje er gehavend onder vandaan.

De eigenaar van de auto werd door kinderen uit de buurt gealarmeerd dat de kat onder zijn motorkap zat. Die maakte een melding bij de dierenambulance. De brandweer van Blokker moest erbij te pas komen om het beestje weer te bevrijden.

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de kat onder de motorkap van de auto is gekomen, is nog een raadsel. "We denken dat hij misschien is aangereden door een andere auto en daarna van schrik onder deze motorkap is geklommen. Het lijkt op een paniekactie en het beestje is erg gewond geraakt", vertelt de dierenambulance.

Pootje verbrijzeld

De mogelijke aanrijding heeft er voor gezorgd dat het rechterpootje van de kat verbrijzeld is. Het beestje is door de ambulance afgezet bij het dierenasiel in Hoorn. Hier verblijft hij nu, maar hij moest vanochtend eerst naar de dierenarts. "Hij kan het pootje nu niet gebruiken, nee. Er wordt gekeken wat er precies mee aan de hand is en of hij er ooit nog op kan lopen", aldus een medewerkster van het asiel. "Hij heeft ook veel bloed bij zijn bek, dus we hopen niet dat hij ook nog zijn kaak heeft gebroken."

De kat is ongecastreerd en is niet gechipt. Het is daarom nog maar de vraag of het baasje zich ooit nog meldt, aldus het asiel. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.