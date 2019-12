Gewapende overval op Kruidvat in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Kruidvat aan het Belgiëplein in de Amsterdamse wijk Nieuw-Sloten is vanmorgen rond 9 uur een overval gepleegd. De dader bedreigde het aanwezige personeel met een mes.

Volgens de politie is de dader op de vlucht geslagen in de richting van de Bastenakenstraat. Het zou gaan om een man van ongeveer twintig jaar oud. Hij zou dun, lang en lichtgetint zijn. Tijdens de overval droeg de dader een 'skelet mondkap' en donkere kleding.

Mochten mensen de overvaller zien, dan is het advies hem niet zelf te benaderen. De man is in het bezit van een mes. De politie doet onderzoek.