Bagagedieven op rooftocht in Thalys bij Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - Twee mannen zijn zaterdagavond aangehouden nadat ze op rooftocht waren in een Thalys op het Centraal Station in Amsterdam. Ze moeten kerst en oud en nieuw in de cel doorbrengen, meldt de politie.

De politie stond in burger bij een net gearriveerde Thalys. Tijdens het instappen van de passagiers in de trein herkenden de agenten de twee verdachten van een eerdere diefstal.

Rugzak

Toen de agenten de mannen in de trein volgden, zagen zij dat één van de verdachten zijn eigen rugzak boven in het bagagerek naast de rugzak van een andere reiziger plaatste. Hierna pakte hij gelijktijdig de rugzak van deze reiziger uit het rek, haalde de portemonnee uit de rugzak en stak vervolgens het geld hieruit in zijn eigen zak. De rugzak en de lege portemonnee werden vervolgens weer teruggelegd in het rek. Het slachtoffer had niets door.

Aanhouding

In een andere coupé werd met dezelfde truc een rugzak uit het rek weggehaald. Hier zat behalve een portemonnee ook nog een laptop in. "De verdachten namen voor het gemak die rugzak maar in zijn geheel mee", schrijft de politie.

De rooftocht duurde nog geen vier minuten. Toen de twee verdachten uitstapten, werden ze aangehouden door de politie.