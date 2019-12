Treinen rijden weer tussen Zaandam en Amsterdam na uitgelopen werkzaamheden

ZAANDAM - Er rijden weer treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam. Vanochtend was dit enige tijd onmogelijk door werkzaamheden op het traject die waren uitgelopen.

Afgelopen nacht werden al vanwege de werkzaamheden bussen ingezet op het traject. Toen vanmorgen bleek dat het werk nog niet klaar was, werd besloten om het treinverkeer langer dan gepland stil te leggen.

Volgens de NS is de dienstregeling rond half zeven vanmorgen alsnog opgestart. Dat is ruim een uur later dan normaal op de maandagochtend.