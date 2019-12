Nel opende een Inloophuis voor eenzame alleenstaanden in Zaandam

ZAANDAM - Een kleine twee jaar runt Nel Galjé nu het Inloophuis 1-is-Samen in de Zaandamse wijk Poelenburg. Een knusse huiskamer op een hoek in een pand van woningbouwvereniging Parteon.

Iedereen kan langskomen voor een praatje, een bakje koffie of een kopje thee. Als je niet wil praten kun je gewoon een spelletje doen. Onlangs bleek uit onderzoek van de gemeente Zaanstad dat maar liefst 40 procent van de Zaankanters zich eenzaam voelt.

Bep komt er regelmatig voor de gezelligheid en om even te kunnen lachen. "Ik zag ooit een bericht op Facebook en dacht 'nou, lijkt me leuk', en ik ben gegaan en gebleven."

Rondje lopen

Bij Nel kan iedereen zijn of haar hart luchten. "Soms ga ik even met iemand een stukje lopen in de wijk, want dat praat toch wat makkelijker dan als je hier tegenover elkaar zit", vertelt Nel. Het wordt haar nooit teveel om te luisteren naar de sores van anderen en te helpen. Als iemand naar het ziekenhuis moet en er niemand anders is, gaat Nel mee.

Ze hoeft het in het Inloophuis ook niet helemaal alleen te doen. Ze heeft steun van een handvol vrijwilligers. Vanmiddag zijn Herbert en Jaap van de partij. Herbert zet koffie en heeft al ideeën voor het kerstdiner. Jaap heeft in een notitieboekje opgeschreven wie er allemaal komen. Al 24 mensen hebben zich opgegeven. "We zitten al vol", zegt Jaap, "we zijn beide kerstdagen open. Dat is fijn want dan ben ik ook onder de pannen".