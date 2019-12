Winkeldief gewond bij vluchtpoging uit supermarkt in Heemskerk

HEEMSKERK - Een 48-jarige man uit Heemskerk is gisteravond aangehouden voor winkeldiefstal in een supermarkt in diezelfde stad. Het personeel wist hem na een korte achtervolging vast te houden totdat de politie arriveerde. De dief raakte daarbij gewond.

De politie kreeg gisteren rond 21.15 uur een melding dat een persoon spullen had gestolen uit de supermarkt aan het Haydnplein en er vervolgens vandoor was gegaan. Al snel werd duidelijk dat het winkelpersoneel de man achterna was gerend en hem vervolgens heeft tegengehouden.

Daarbij raakte de man gewond, waarop hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen.