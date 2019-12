Laat doelpunt AZ genoeg voor winst in topper tegen Ajax

ALKMAAR - In een felle strijd heeft AZ op het laatste moment gewonnen van Ajax. Myron Boadu kopte vlak voor tijd het beslissende doelpunt binnen: 1-0. Daarmee staat AZ nu in punten gelijk met Ajax, op de eerste plaats in de eredivisie. De titelstrijd is helemaal open.

AZ vierde de rentree in het eigen stadion met vuurwerk en de supporters hoopten dat ook op het veld te zien. Daar hoefden ze niet lang op te wachten in de zenuwachtige openingsfase. Joël Veltman schoot na drie minuten in het zijnet en Myron Boadu mocht tot twee keer toe alleen op doelman André Onana af. De eerste keer miste hij, de tweede keer greep Schuurs goed in.

Arne Slot koos voor het topduel voor Jordy Clasie en Stijn Wuytens in de verdediging. Aan de kant van Ajax stonden Klaas-Jan Huntelaar, Răzvan Marin en Perr Schuurs in de basis.

Het tactische steekspel ging verder, maar het leidde niet tot grote kansen. Dat had te maken met goede verdedigende acties, maar ook een glad veld; veel spelers gingen onderuit. Pas in de slotfase kregen de supporters meer actie te zien. Even leek Fredrik Midtsjø op wonderbaarlijke wijze te scoren uit een corner; met hulp van de wind krulde hij richting doel en de bal ging maar nét voorlangs. Even later kwam Onana te ver uit, wat een kans voor Boadu opleverde. Hij kreeg een zetje van Joël Veltman, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag er geen strafschop in.

Doelpunt AZ

Boadu kroonde zich vlak voor tijd toch tot matchwinner. Uit een corner was de aanvaller het meest scherp en kopte in: 1-0. Het was het beslissende doelpunt. AZ staat nu in punten gelijk met Ajax bovenaan de eredivisie.