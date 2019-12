Edam geschokt na lugubere vondst lichaam in kliko: "Zoiets verwacht je niet"

EDAM - Bewoners van de Schepenmakersdijk in Edam zijn geschokt na de lugubere vondst zondagmorgen van een lichaam in een kliko, waarbij de benen er bovenuit staken. "Je schrikt natuurlijk als je zo dichtbij woont."

De vuilcontainer staat op de binnenplaats van een historisch pand waar vroeger het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was gevestigd. "We wonen hier in de straat en kregen foto's via onze buren toegestuurd", vertelt een buurman. "Daar schrokken wij wel van."

Ook andere buurman is verbaasd. "Dit is niet het eerste wat je verwacht als je naar Edam toekomt, dat zoiets hier gebeurt. Want dit is nogal een vrij rustig dorp en iedereen kent elkaar wel."

De identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.