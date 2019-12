Man in coma na sussen ruzie Amsterdam: "Had hij zich er maar nooit mee bemoeid"

AMSTERDAM - Een 60-jarige man ligt nog altijd in coma nadat hij afgelopen vrijdag werd aangereden toen hij een ruzie wilde sussen op een parkeerplaats in Amsterdam Noord.

Het echtpaar probeert voor de twee te vluchten door snel naar achteren te rijden. Terwijl dat gebeurt, trekt een van de belagers de deur bij de bijrijdersstoel open én loopt de 60-jarige man richting die achteruitrijdende auto. "Het voorhoofd van mijn schoonvader raakte die deur, hij is waarschijnlijk gelijk bewusteloos geraakt. Daarna is hij op zijn achterhoofd gevallen. Hij is niet meer bijgekomen."

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij ligt nog steeds op de intensive care en wordt kunstmatig in coma gehouden. "Hij heeft meerdere bloedingen in zijn hoofd en een schedelbasisfractuur", vertelt zijn schoonzoon. "Ze hebben een gaatje in zijn hoofd gemaakt en een drain met sonde geplaatst. Ze wachten totdat de druk in zijn hoofd lager wordt."

Zijn schoonvader moet nu zo veel mogelijk rust krijgen. "Er mogen maar een of twee mensen tegelijk bij hem zijn. Hij wordt gekoeld, ligt aan de beademing, het is een wirwar van kabels en snoeren, je kunt het zo gek niet bedenken. Het is niet het beeld wat je zou willen zien."