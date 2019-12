Stroomstoring treft Warmenhuizen, Schoorl en Burgerbrug

WARMENHUIZEN - Meer dan tweehonderd huishoudens in Warmenhuizen, Schoorl en Burgerbrug zitten op dit moment zonder stroom. De stroomstoring ontstond rond 13.30 uur, zo laat Liander weten via Twitter.

De netbeheerder weet te melden dat zeker 262 huizen last hebben van de stroomstoring. De exacte oorzaak is niet duidelijk, maar de woordvoerder spreekt van 'een onvoorzien in een van de stations'.

Liander verwacht dat de storing voor 15 uur is verholpen.