LIVE NH Sport: AZ - Ajax

ALKMAAR - Een beter affiche is er niet om de thuiskomst te vieren. Zondagmiddag om 16.45 uur speelt AZ weer in het eigen stadion tegen koploper Ajax. Natuurlijk doet NH Sport op de radio live verslag.

Op 4 augustus speelden de Alkmaarders tegen Fortuna Sittard (4-0) hun laatste echte thuiswedstrijd. Zes dagen later kwam een deel van het dak naar beneden en gingen de hekken op slot. AZ verhuisde voor de thuiswedstrijden noodgedwongen naar de stadions van ADO Den Haag en FC Twente.

Ruim vier maanden later keert AZ als de nummer van twee van de eredivisie terug in Alkmaar. Na de nederlaag van Ajax tegen Willem II vorige week (0-2) bedraagt het verschil met de Amsterdammers nog maar drie punten. Met andere woorden: bij winst komt AZ vlak voor de winterstop in punten naast Ajax.

Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker doen 2x45 minuten integraal verslag van de topper. Uiteraard hoor je ook reacties van fans, zowel voor als na de wedstrijd, over hoe zij deze terugkeer beleven. NH Sport is er dus van begin tot eind live bij.

De presentatie is in handen van Rob Mooij en Stef Swagers.