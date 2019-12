Drenkeling uit water grachten Amsterdam gehaald

Rond 8.40 werden meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en een duikteam van de brandweer opgeroepen. Ook een omstander ging het water in om het slachtoffer te helpen.

De drenkeling, of het om een man of een vrouw gaat is niet bekend, is door hulpverleners op straat gereanimeerd. Het slachtoffer is daarna, met hartslag, per ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het slachtoffer te water is geraakt is nog onduidelijk.