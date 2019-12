Ziekenhuiskat Wodka krijgt kerstboompje: "Beloning voor zijn goede werk"

ALKMAAR - Ziekenhuiskat Wodka zit er knus bij tijdens de feestdagen. Het dier ligt al vijf jaar lang bijna iedere dag voor de ingang van het ziekenhuis in Alkmaar. Vanaf nu doet hij dat in stijl: een verpleegkundige heeft hem een kerstboompje gegeven.

Dominique deelt foto's van Wodka op een speciale facebookpagina , die inmiddels meer dan 2.000 likes heeft gekregen. De verpleegkundige stuurde haar gisteren een berichtje via het platform. "Hij zei dat hij Wodka een leuk kerstboompje wilde geven voor de feestdagen, omdat hij weleens mag worden beloond voor al het goede werk dat hij verricht."

Wodka heeft het mini-boompje donderdag gekregen van een verpleegkundige, vertelt baasje Dominique Bieman (23) tegen NH Nieuws. Eerder kreeg hij al een wit kleedje en een roze huisje. Vooralsnog is bovenop het huisje liggen - het blijven natuurlijk katten - echter favoriet.

Als Dominique toch besluit dat het tijd is voor Wodka om eens thuis te komen, krijgt ze meestal de wind van voren. "Ik kan hem soms niet oppakken. Dan gaat hij grommen, omdat hij niet mee naar huis wil." Ze mag hem soms ook niet aaien, terwijl andere patiënten hem gerust een aai over de bol mogen geven.

Wodka is een grote bekende onder de ziekenhuispatiënten. "Ik krijg ontzettend veel berichtjes van patiënten die steun aan hem hebben. Dat vind ik heel mooi. Ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk dat hij daar elke dag ligt. Ik kan het ook niet tegenhouden. Soms overnacht hij er ook."

Het personeel houdt een oogje in het zeil. Laatst wilde Dominique hem weer eens mee naar huis nemen, maar toen ze hem optilde, kwam gelijk de portier naar haar toe. "Die zei: 'nou mevrouw, laat die kat maar liggen hoor'. Pas later viel bij hem het kwartje dat Wodka van mij is."