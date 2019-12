Brand in flat Den Helder snel onder controle

DEN HELDER - In een woning aan de Dintelstraat in Den Helder is vanavond brand uitgebroken. Het vuur woedde op de tweede etage van een flat.

De brand ontstond rond 19.30 uur. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord was het vuur snel onder controle. De brandweer was begonnen met het ontruimen van de flat, maar dit kon al snel worden gestaakt.

Er is niemand gewond geraakt. Toen de brand uitbrak, was niemand aanwezig in de woning. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de keuken.

De woning blijft vermoedelijk bewoonbaar, maar dit moet de verzekering bevestigen. De brandweer gaat het appartement ventileren.