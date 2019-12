Gemeente keurt verstevigingsmaatregelen AZ-stadion officieel goed

ALKMAAR - AZ speelt morgen definitief in eigen stadion tegen Ajax. De gemeente Alkmaar schrijft dat de verstevigingsmaatregelen vanochtend bij de laatste inspectie zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

De gemeente meldde eerder deze week al dat de wedstrijd door kon gaan, mits de verstevigingsmaatregelen op tijd af waren en konden worden gecontroleerd. Dat is inmiddels gebeurd.

"Het stadion wordt veilig bevonden door gemeente en TNO en dat betekent dat AZ zijn thuishaven weer kan betrekken", aldus de gemeente op haar website.

Dak ingestort

Een deel van het dak van het stadion stortte in augustus van dit jaar in. Daarbij raakte niemand gewond. Inmiddels is hele dak gesloopt en wordt het vervangen.

Naast het spelen van voetbalwedstrijden mogen het stadion en het hoofdgebouw ook weer worden gebruikt voor evenementen. Althans, in ieder geval het komende halfjaar. Nadat er een nieuw dak is geplaatst, vindt er een nieuwe controle plaats.