26 klimaatactivisten gearresteerd bij Schiphol Plaza, mogelijk morgen weer protest

Even voor 18.00 uur werden de laatste activisten Schiphol uitgezet. Het ging om ongeveer 25 mensen die zich sinds vanochtend 11.00 uur hadden vastgeketend aan verschillende palen. Drie klimaatactivisten waren zelfs in de palen geklommen.

Naast de arrestaties is ook een groep demonstranten bestuurlijk verplaatst. Zij hebben een gebiedsverbod van 48 uur opgelegd gekregen. Omdat de demonstranten geen toestemming hadden om actie te voeren bij Schiphol Plaza, ging de Marechaussee om 12.00 uur over tot ontruiming.

De activisten wilden een klimaatplan van de luchthaven afdwingen door Schiphol Plaza 24 uur bezet te houden. Het 'Protestival', zoals de activisten de demonstratie zelf noemen, was bedoeld als 'vreedzame massa-actie'.

Ook buiten protest

Een deel van de activisten verzamelde zich vandaag buiten Schiphol, waar wel gedemonstreerd mocht worden. Wel was het voor hen belangrijk ook bij Schiphol Plaza te demonstreren, liet Greenpeace-directeur Joris Thijssen weten. "Wij willen protesteren binnen in De Plaza, in het hart van de vervuiling."

Ook morgen vindt er buiten Schiphol weer een demonstratie plaats. Of Greenpeace ook weer naar binnen gaat, is nog niet duidelijk. Vooralsnog sluit de milieuorganisatie niets uit.

'Niet weerhouden'

Greenpeace-campagneleider Dewi Zloch noemde vandaag een 'hoopvolle dag'. "We laten ons niet weerhouden door het hardhandige optreden namens de burgemeester. We hebben vandaag met honderden mensen op publiek terrein, in de openbare ruimte van Schiphol Plaza een podium gecreëerd en het verhaal van vele mensen laten horen. Van omwonenden die dag in dag uit overlast ondervinden, tot grootouders die er voor hun kleinkinderen stonden te protesteren."