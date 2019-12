Man (18) tegen hoofd geslagen met koevoet in Haarlem

HAARLEM - Een 18-jarige man uit Haarlem is afgelopen nacht twee keer op zijn hoofd geslagen met een koevoet. De ernstige mishandeling gebeurde op de Vilniusstraat in dezelfde stad.

Het slachtoffer fietste rond 2.00 uur in de richting van de Engelandlaan. Op het voetpad zag de Haarlemmer een jongen lopen en passeerde hem. Plotseling voelde hij een harde klap tegen de zijkant van zijn hoofd.

Toen hij zich omdraaide, zag hij dat de jongen een koevoet in zijn hand had. De verdachte sloeg hem vervolgens nog een keer. Het slachtoffer viel tegen het hek, liet zijn fiets achter en ging er rennend vandoor. Zijn belager rende nog achter hem aan, maar na enkele honderden meters gaf hij het op.

Autoruiten ingeslagen

Later die nacht kregen agenten een melding dat op een parkeerplaats aan de Engelandlaan autoruiten van zes geparkeerde auto's waren ingeslagen. Er waren geen waardevolle spullen uit de auto's gestolen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. De jongen met de koevoet is rond de 17 jaar oud en heeft een slank postuur. Hij heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 175 cm lang. Hij droeg een zwarte jas, grijze broek en donkere pet. Hij heeft kort krullend haar en een stoppelsnor.

De politie roept getuigen op zich te melden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.