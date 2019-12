Opnieuw raak bij Larens café: vorige week een schietincident, nu een vechtpartij

LAREN - Bij café 't Bonte Paard in Laren was het gisteravond opnieuw raak. De politie moest met man en macht ingrijpen bij een vechtpartij in de kroeg. Vorige week nog werd een man, die een agent mishandelde, door de politie neergeschoten.

Caspar Huurdeman Fotografie

Bij de knokpartij raakten meerdere mensen gewond. Op foto's is te zien dat de politie in gesprek was met twee mannen die onder het bloed zitten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht.

Dronken agressieve mannen Op het achterterras van het café werd vorige week een politieagent mishandeld door twee dronken mannen die zich tegen de politie keerden. Ze waren agressief, omdat ze het café niet in mochten. Voordat de politie er was, sloegen ze al een barman. Een kok en een paar stamgasten konden de twee in bedwang houden, maar de komst van de politie werkte alsnog als een rode lap op een stier. Een van de agenten zag zich genoodzaakt om een van de twee agressievelingen neer te schieten.

De betrokken verdachten zijn aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Marknesse. Twee van hen, mannen van 47 en 19 jaar, werden zondagavond al meteen opgepakt. De derde, een jongen van 15 jaar, werd gisteren aangehouden.