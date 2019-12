Zwaar ongeluk in Bussum: bestuurder ernstig gewond

Een auto is afgelopen nacht op de Franse Kampweg in Bussum met hoge snelheid tegen een boom gereden. Volgens getuigen zou de bestuurder zwaar gewond zijn geraakt.

De verongelukte wagen was, na de klap, deels op de kop tot stilstand gekomen. Ambulances, politie en brandweer snelden tegen 23.30 naar de plek van het ongeluk. Terwijl het motor gedeelte geheel in puin was gereden bleef de cabine nagenoeg intact.





Eenzijdig ongeval

De bestuurder is met spoed met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Daar het hoogstwaarschijnlijk een eenzijdig ongeval betrof kwam er geen Verkeersongevallenanalyse ter plaatse.