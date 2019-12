Massagesalon Amsterdam gesloten na erotische massage aan privédetective

AMSTERDAM - Een massagesalon in de Amsterdamse wijk Osdorp moet over een paar weken de deuren sluiten. Dat gebeurt nadat een privédetective een erotische massage kreeg.

De detective was ingehuurd door de verhuurder van de bedrijfsruimte, die de massagesalon eruit wil hebben. De salon was begin 2018 al drie maanden gesloten vanwege de aanwezigheid van spermasporen.

Toen de salon weer open mocht, beloofde de uitbater dat klanten voortaan hun onderbroek aan moesten houden. Desondanks zette de verhuurder daarna een recherchebureau in. Een privédetective van dat bureau bezocht de massagesalon daarop vier keer.

Niet in de stemming

Hij zei dat er meerdere keren geprobeerd was om hem erotisch te masseren, toen dat gebeurde gaf hij wel snel aan 'bij nader inzien niet in de stemming' te zijn. Een van die keren lukte het ook om de massage te filmen.

"De vrouw begon hierop mijn genitaliën te masseren nadat zij deze met een flinke hoeveelheid massageolie had ingesmeerd. Na enige minuten vertelde ik de vrouw geld te zullen overmaken aangezien een erectie uitbleef", schrijft hij in zijn rapport.

Tijdens een eerder bezoek zou de vrouw hem hebben gevraagd om te draaien. "Nadat ik hieraan gevolg had gegeven voelde ik dat de vrouw mijn genitaliën insmeerde met massageolie en vervolgens vastpakte en begon te bewegen. Ik vertelde de vrouw na ongeveer een minuut dat ik niet 'in the mood was' en dat ik op dat moment toch geen behoefte had aan de extra massage waarop ik mij aankleedde."

Uitlokking

De eigenaar van de massagesalon betwistte tijdens de rechtszaak dat ze het geslachtsdeel van de detective heeft aangeraakt of met massageolie heeft ingesmeerd. Als de detective inderdaad zijn onderbroek zou hebben uitgedaan, zou hij dat zelf hebben gedaan en zou er sprake van uitlokking zijn geweest. De massagesalon zou nooit seksuele diensten aanbieden.

De rechtbank stelt echter dat de privédetective 'gedetailleerd verslag' deed en dat er geen reden was om te twijfelen aan zijn verklaringen. Van uitlokking is volgens de rechter ook geen sprake. De videobeelden van de detective hoefde de rechter niet te zien.

De massagesalon moet de sleutels uiterlijk op 31 december inleveren.