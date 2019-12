Provincie geeft 5 miljoen euro subsidie voor renovatie rijksmonumenten

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland verdeelt dit jaar 5 miljoen euro subsidie over verschillende Rijksmonumenten. Het grootste bedrag gaat naar de Grote Kerk in Naarden.

De subsidie is verdeeld over 38 rijksmonumenten, waaronder de Stolpboerderij Oldehoeve in Twisk, de Westertoren in Amsterdam, Meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de RK Laurentiuskerk in Heemskerk.

53 aanvragen

In totaal kwamen er in 2019 53 aanvragen binnen. Daarvan zijn 38 gehonoreerd. De meeste projecten die subsidie ontvangen zijn religieus erfgoed. De rest van de projecten is verspreid over diverse categorieën.

De subsidie is bedoeld voor de renovatie van rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben, zoals bijvoorbeeld kerken, molens en industrieel erfgoed. In totaal beslaat dit zo'n 30 procent van de rijksmonumenten in Noord-Holland.

Benieuwd naar de volledige lijst en de exacte subsidiebedragen? Klik dan op deze link om het pdf-bestand te downloaden.