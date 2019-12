FC Volendam overtuigend periodekampioen na ruime zege op MVV

VOLENDAM - Met een klinkende 4-1 zege op MVV Maastricht heeft FC Volendam de periodetitel gepakt in de eerste divisie. De ploeg van Wim Jonk won acht keer op rij in de competitie en mag aan het eind van het seizoen meedoen in de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Geheel tegen de verhoudingen in kwam MVV op voorsprong. Joeri Schroijen trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot van flinke afstand raak. De Volendammers wilden gelijk terugkomen en dat lukte. Na een flinke scrimmage schoot Micky van de Ven nog op de paal, maar vijf minuten na het eerste doelpunt schoot Noah Fadiga op prachtige wijze raak in de kruising: 1-1. Daarmee stond gelijk de ruststand op het bord.

Het Andere Oranje bleef MVV in de tweede helft goed onder druk zetten. Anthony van den Hurk kreeg aan de andere kant wel een grote kans, maar het was niet onverdiend dat Kaars de 2-1 in de touwen joeg na weer een aanval over meerdere schijven. Eerst probeerde hij het met een hakje, toen dat niet lukte liet hij Bertrams alsnog kansloos.

Beslissing

De Volendammers bleven beter en veertien minuten voor tijd beloonden ze zichzelf. Invaller Boy Deul was het eindstation van een aanval die onstond uit een mislukte corner. Gijs Smal zette goed en laag voor en Deul hoefde alleen maar in te tikken.

Twee minuten later konden de champagneflessen eigenlijk al open. Antonucci dribbelde namelijk goed naar binnen en schoof met een bekeken bal de 4-1 op het scorebord. Met die bevrijdende treffer wisten de supporters dat het niet meer mis kon gaan en kon het feest beginnen. FC Volendam heeft de periodetitel gepakt en in de reguliere stand staat de ploeg vierde met 36 punten.