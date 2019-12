Haarlemse horlogemaker (62) overleeft twee faillissementen: "Ze komen speciaal voor mij"

HAARLEM - Bijna veertig jaar werkte hij bij de Haarlemse V&D, tot het in 2015 failliet ging. Niet veel later keerde de 62-jarige Kick van der Weele terug in hetzelfde pand bij Hudson's Bay. Maar recent ging ook die keten failliet, en moest de horlogeman noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek.

Eigenaar Jacob Waterham is maar wat blij met zijn nieuwe werknemer. Na de bekendmaking van het faillisement van Hudson's Bay stapte hij direct de winkelketen binnen, op zoek naar nieuw personeel. "Een mevrouw op de horloge-afdeling zei dat ze wel iemand wist, dus heeft ze mijn telefoonnummer doorgegeven."

Nog geen half uur later hangt Kick aan de lijn. "Ik had eerst geen idee dat het om de Haarlemse horlogeman ging", blikt Waterham terug. "Later viel het kwartje pas. Iemand met ruim veertig jaar ervaring, die wil je toch hebben?"

Hij is zo blij met zijn nieuwe medewerker, dat er binnenkort zelfs een poster wordt gemaakt. "Er komt een mooie foto van Kick die we op een bord buiten zetten", aldus de eigenaar. Kick weet zelf nog niet wat hij daar van moet denken. "Ik hoop dat het een beetje bescheiden blijft, Jacob is nogal uitbundig."