Zandvoortse Rafaela is al Miss Griekenland en gaat zaterdag voor Miss World 2019

"Ik ben zenuwachtiger voor het vliegen naar Londen dan de voor de prestaties van Rafaela", lacht Martha Rizou uit Zandvoort. Haar 20-jarige dochter Rafaela is in oktober gekroond tot Miss Griekenland en komend weekend doet ze in Londen een gooi naar de titel 'Miss World 2019'. Spannende dagen, voor de familie én voor Zandvoort.

Rafaela heeft Griekse ouders en won diverse schoonheidstitels bij verkiezingen in onder meer Albanië en Zuid-Korea. Moeder Martha spreekt, uiteraard, vol lof over haar. "Ze is heel positief en lief, ze geeft veel om ouderen en kinderen." Ook zus Georgiana en tweelingbroer Konstantinos zijn in het restaurant aanwezig. "Ze heeft echt een hele sterke persoonlijkheid. Ze is heel gevoelig en ze gaat er ook altijd echt helemaal voor." Konstantinos is minder met zijn uiterlijk bezig dan zijn zus. "Maar ze geeft me wel altijd goede tips qua kleding, vroeger ook al."

De Formule 1 gaat Zandvoort volgend jaar mei op de wereldkaart zetten. Maar wie weet gaat dat Rafaela Plastira wel eerder lukken. Zaterdag neemt ze het op tegen bijna 130 andere beeldschone concurrenten. Haar moeder Martha runt in de Zandvoortse Haltestraat een Grieks restaurant en Rafaela werkt daar ook vaak. "Ook met de Kerstdagen. In de bediening, want ik kan mijn 'Beauty Queen' natuurlijk niet in de keuken zetten."

Aan de telefoon

De hele familie is erbij komende zaterdag in Londen. Behalve oma, die kijkt via de televisie naar haar kleindochter. Als ze wil vertellen hoe trots ze op Rafaela is, gaan haar armen de lucht in en schiet ze vol. "Ze is heel trots", vult Georgiana aan. Ondertussen belt Martha even met Londen.

Rafaela zit op dat moment wat te drinken met Miss Nederland. "Het gaat goed hoor, we hebben even pauze", vertelt ze. "Of ik Zandvoort al mis? Ja heel erg, ik ben snel weer terug hoor", lacht ze. Martha doet snel de groeten aan Miss Nederland en 'haar' Miss Griekenland. "En natuurlijk aan Miss Aruba, want die woont ook in Nederland."

Klaargestoomd voor Miss World

Binnen een paar weken is Rafaela klaargestoomd voor de Miss World-verkiezing, onder begeleiding van haar Griekse coach Vangelis. Ook hij heeft een tussenstop gemaakt in Zandvoort en vliegt later door naar Londen. "Hij leert haar hoe ze moet staan als ze geinterviewd wordt, hoe ze moet lopen op de catwalk en welke make-up ze moet dragen. Want vergis je niet, dat is iedere ronde weer anders", vertelt Martha.

Niet alleen het plaatje

Het draait zaterdag natuurlijk veel om het uiterlijk van de dames, maar ze moeten ook laten zien dat het met hun innerlijk wel goed zit. "Rafaela zet zich bijvoorbeeld in voor borstkankeronderzoek in Griekenland. Door de crisis konden veel vrouwen daar geen onderzoek betalen. Door daar aandacht te geven hoopt ze dat er meer geld voor beschikbaar komt", aldus Martha.

Meer bezoek van mannen?

Ze was de laatste weken meer bekend in Griekenland dan in Zandvoort, maar dat zal nu wel een beetje gaan veranderen. Of Martha al heeft opgemerkt dat er de laatste tijd meer mannen in het restaurant komen dineren? "Nee, dat valt erg mee hoor. Hier komen vooral veel families. En bovendien, we mogen niet flirten tijdens het werk, want we blijven natuurlijk wel professioneel!"