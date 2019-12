Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: Cesar en Elsa zijn extreem speelse leeuwen

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat de leeuwen Cesar en Elsa boordevol energie zitten en dat de ibissen er een bijzondere logee bij krijgen.

NH

We gaan met verzorgster Sandra langs bij Cesar en Elsa. Dit koppel is net uit de quarantaine. Dankzij het vertrek van vier leeuwen naar Afrika, hebben ze hun eigen plek bij Stichting Leeuw gekregen. Het is overduidelijk te zien dat ze het in Anna Paulowna erg naar hun zin hebben. Sandra kan dat beamen: "Ze genieten lekker van de ruimte buiten. Het zijn hele speelse dieren. Ze zijn jong, dus dat hoort er wel een beetje bij, maar deze leeuwen zijn wel extreem speels." Vooral het vrouwtje Elsa vindt alles interessant. Cesar kijkt eerder de kat uit de boom. Maar hij is volgens Sandra zeker geen 'sukkeltje': "Cesar is wel de baas als het er op aan komt."

Wenn en Aan de buren moesten ze misschien nog wel het meeste wennen. Daar zitten twee tijgers en de leeuwen hadden tot voor kort nog nooit een tijger gezien. De tijgers zijn erg nieuwsgierig en loeren voortdurend door de spleetjes in de afscheiding. Cesar houdt op zijn beurt scherp in de gaten wat er aan de andere kant van het hek gebeurt. De leeuwen zijn volgens Sandra een mooie aanwinst. "We willen binnenkort met ze gaan oefenen in de binnenbaan, dan kunnen ze lekker gaan jagen."

Nimmerzat Bij de ibissen in de Tropische kas zit een logee. Een hele bijzondere bovendien, want het is een nimmerzat. Nimmerzatten komen voor in Afrika en zijn familie van de ooievaar. Dit exemplaar was verdwaald. Hij zwierf zo'n drie jaar geleden rond in de buurt van Enschede. Het duurde een tijdje voordat hij kon worden gevangen. Dat kon pas toen hij was verzwakt door te weinig eten en door de kou. Zijn tenen waren er letterlijk afgevroren. Maar ogenschijnlijk heeft hij er weinig problemen mee dat hij nu op stompjes verder moet.

