Ierse ‘klusjesmannen’ opgepakt voor reeks oplichtingen

Het rechercheonderzoek richtte zich lange tijd op een groep rondreizende malafide klusjesmannen, ook wel ‘Irish Travellers’ genoemd. De groep wordt verdacht van oplichting en is al meer dan tien jaar in Nederland actief, met name in de Randstad en omgeving.

Bij de recherche zijn in ieder geval al 30 aangiften bekend van vooral oudere en kwetsbare slachtoffers. Naarmate het onderzoek vordert, komen hier steeds meer aangiften bij. De slachtoffers zijn in totaal voor bijna 300.000 euro opgelicht.