Texelse jongeren mogen niet meer drinken tijdens Sunderklaas: "Jammer joh"

De tent is onderdeel van beleid van de gemeente Texel, vertelt wethouder Jaap Vlaming. "Ook op Texel werd veel gedronken en dat werd heel gewoon gevonden. Als je weet dat het gevaarlijk is moet je er iets tegen proberen te doen."

Of de jongeren ook echt een boodschap hebben aan de goede bedoelingen van de gemeente is nog maar de vraag. Zij geven aan het toch jammer te vinden dat ze niet meer mogen drinken en dat dat onderdeel is van de traditie. "Het maakt het natuurlijk wel wat gezelliger", zegt eentje. "Alcohol hoort bij Ouwe Sunderklaas. Het is wel echt een traditie dat je gewoon goed dronken bent", zegt een ander.