'FIOD-medewerkster (50) uit Julianadorp verdacht van verduisteren'

JULIANADORP - Een 50-jarige vrouw en haar 52-jarige zus uit Lelystad worden ervan verdacht een 'heel groot bedrag' crimineel geld te hebben verduisterd. De 50-jarige vrouw was werkzaam bij de FIOD, de fiscale opsporingsdienst.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad op basis van de regiezitting tegen de twee vrouwen die vandaag plaatsvond in de rechtbank Amsterdam. De 50-jarige medewerkster van de FIOD zou het geld onder andere witgewassen hebben door het te gebruiken om onroerend goed te kopen in het buitenland.

De vrouw wordt verdacht van het verduisteren van geld dat door de FIOD van criminelen was afgenomen.

Badkamer

Een deel van het bedrag zou ze aan haar 52-jarige zus hebben gegeven, die woonachtig is in Lelystad. Zij zou van het geld onder andere haar badkamer hebben laten verbouwen.

De twee vrouwen zouden het verhaal ontkennen en zeggen dat het afkomstig is uit een erfenis. Het exacte bedrag zou niet duidelijk zijn, maar volgens de FIOD zou het om 'heel veel geld' gaan.

Volgens de krant is de medewerkster van de FIOD uit Julianadorp op non-actief gezet in afwachting van het onderzoek. De strafzaak zou aangehouden zijn in afwachting van de verklaring van de vrouwen, die zij bij de rechter-commissaris af moeten leggen.