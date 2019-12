Politie toont beelden van zeer zware mishandeling op Leidsebrug Amsterdam

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar vier mannen die ervan worden verdacht vorige maand een 24-jarige Amsterdammer zeer zwaar te hebben mishandeld op de Leidsebrug in Amsterdam. Zelfs toen het slachtoffer knock-out ging nadat hij was gewurgd gingen de mannen door met schoppen en slaan. Bewakingscamera's hebben het hele incident vastgelegd.

In het AT5-programma Bureau 020 geeft de politie slechts een deel van de beelden vrij omdat het bekijken van alle beelden als zeer schokkend kan worden ervaren. Het slachtoffer is in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 november met vrienden op stap geweest als hij met ze richting de taxistandplaats bij de Leidsebrug loopt. Vanaf daar gaat het helemaal mis.

Beelden

Op de camerabeelden is te zien dat er een vechtpartij ontstaat tussen meerdere mannen. Eerst wordt een man onderuit geschopt, en vervolgens wordt er over en weer flink geschopt en geslagen.

Dan moet de 24-jarige Amsterdammer het ontgelden, wanneer hij wordt vastgepakt door een man met een rode jas. De beelden van dat moment worden niet getoond omdat ze te heftig zijn om uit te zenden.

Bewusteloos

Het slachtoffer wordt door de man in de rode jas in een wurggreep gehouden, net zo lang tot hij zijn bewustzijn verliest. Zelfs als het slachtoffer bewusteloos op straat ligt, wordt hij nog geschopt en geslagen. De verdachten lopen vervolgens weg en laten hem voor dood achter.

"Het is een hele heftige ervaring geweest voor het slachtoffer", zegt politiewoordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau 020. "Vooral de wurggreep was een angstig moment. Het slachtoffer heeft echt gedacht dat zijn einde naderde."