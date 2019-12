Fietser gereanimeerd op het strand bij Bloemendaal aan Zee

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Een fietser is vanmiddag op het strand van Bloemendaal aan Zee gereanimeerd. De man werd rond half twee naast zijn fiets aan de kustlijn ter hoogte van strandtent Parnassia aangetroffen, waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd.

Meerdere ambulances, politie, reddingsbrigade van Zandvoort en een traumateam werden opgeroepen om hulp te bieden. De hulpverleners zijn lange tijd op het strand bezig geweest, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere behandeling.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen. Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat.