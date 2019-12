Jongen (15) overvallen door gewapende leeftijdsgenoten in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een 15-jarige jongen is gisteravond laat overvallen door twee plaatsgenoten. Eén van de daders, een 16-jarige jongen, is door de politie aangehouden.

De jongen verliet iets na elven zijn werk in de buurt van een schoolplein aan het Jade in Heerhugowaard. Hij zou naar een vriendin gaan, maar werd in de buurt van het schoolplein ineens van beide kanten belaagd door twee jongens.

Eén van hen pakte iets wat op een vuurwapen leek uit zijn jaszak en bedreigde het slachtoffer hiermee. Het slachtoffer stond zijn persoonlijke bezittingen af en ging direct terug naar zijn werk om de politie in te schakelen.

Een 16-jarige jongen uit Heerhugowaard werd kort daarna aangehouden. De politie is nog op zoek naar de tweede dader.