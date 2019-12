Zeldzame papegaaiduiker gevonden op strand: "Het gaat al een stuk beter"

DEN HELDER - Bij vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is deze week een papegaaiduiker binnengebracht. Het dier is sterk vermagerd en verzwakt gevonden op het strand bij Bergen.

"Hij eet goed en gelukkig gaat het al een stuk beter", vertelt beheerder Melanie Leijding van De Paddestoel. De papegaaiduiker zat in zijn eentje op het strand bij Bergen toen hij door voorbijgangers werd aangetroffen. "Het is echt heel bijzonder om deze vogel in de opvang te hebben."

"Hij is heel stress-gevoelig dus we hebben hem tijdelijk in het donker gezet om bij te komen. Om op krachten te komen geven we eerst een mengsel van water, zout en suiker. Sinds een paar dagen krijgt hij speciale voeding en het gaat een stuk beter nu. Vandaag brengen we de papegaaiduiker naar een speciale vogelopvang in Den Haag."

Papegaaiduikers blijven meestal in veel noordelijker gelegen landen, als Schotland en IJsland. De vogel die door zijn kleurrijke uiterlijk en koddige loopje vaak de 'clown der zeevogels' wordt genoemd, doet Nederland eigenlijk zelden aan. Als papegaaiduikers dan een keer afdalen naar de lage landen, gebeurt dat meestal in de winter.