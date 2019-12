Haarlem Haarlems debatcentrum Pletterij ambitieuzer dan ooit in jubileumjaar

HAARLEM - De Pletterij in Haarlem organiseert al 15 jaar in een oude fabriekspand aan de Lange Herenvest debatten, naast andere culturele activiteiten. Steeds meer Haarlemmers vinden hun weg er naar toe, maar de ambities zijn groot. Directeur Arno Duivestein wil samenwerking met vijf kleinere cultuurinstellingen, het liefst in het felbegeerde pand van Hudson's Bay midden in de stad.

De Pletterij

De Pletterij begon in 1995 als Mondiaal Centrum Haarlem en was gehuisvest in onder andere de Fietszenfabriek met veel lokale culturele en maatschappelijke organisaties. Nog steeds is het een verzamelgebouw, maar nu met als middelpunt een podium voor avontuurlijke muziek, lezingen en debatten. En daarmee drukt de Pletterij steeds meer haar stempel op de lokale democratie. "De formele democratie vindt plaats in het stadhuis", zegt directeur Duivestein. "Maar daarmee ben je er natuurlijk niet." Hij vindt dat het gesprek over wat belangrijk is in de stad buiten de gemeenteraad moet worden gehouden. Facebook en andere sociale media is wat Duivestein betreft niet toereikend. "Je hebt Twitter en noem maar op, maar dat is een volkomen ongereguleerd diarreekanaal, waarop iedereen van alles kan spuien. Maar daar komt niemand bij elkaar."

Hudson's Bay Directeur Duivestein van de Pletterij gaat steeds meer samenwerkingsverbanden aan, om maar zoveel mogelijk Haarlemmers te bereiken. Naast het mediapartnerschap met NH Nieuws, maakt hij samen met kleine culturele instellingen zoals de broedplaats Nieuwe Vide, het Grafisch Atelier, MAPA (Moving Academy for Performing Arts, red.) en de Wereldkeuken een plan voor een gezamenlijk, centraal gelegen locatie. De hoop is gevestigd op een deel van het pand waarin nu Hudon's Bay is gevestigd. Dat komt per 1 januari leeg en iedereen in de stad fantaseert er lustig op los wat goed zou passen in het karakteristieke monumentale pand. Arno Duivestein vindt het de ideale plek voor een grote debatarena: "Haarlem heeft dat nodig, Haarlem verdient dat!"

