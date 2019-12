Babyzeehond verstopt zich onder tafel van terras strandpaviljoen in Zandvoort

Meteen na hun vondst hebben ze 'Reddingsteam Zeedieren Velsen' gebeld. Hier werd het beestje opgevangen, verzorgd en nagekeken. Vrijwilligers Marjoke en Aad hebben het zeehondje meegenomen naar een opvang in Stellendam. "We hebben zijn oogjes gedruppeld en hebben hem gevoed", vertelt Marjoke aan NH Nieuws.

"Het is de vierde pup in de afgelopen weken die gevonden is op het strand." Dit komt volgens Marjoke door het roerige weer van de afgelopen tijd. De beestjes worden geboren op de zandplaten, maar door het hoge water komen ze uiteindelijk terecht op het strand. De moederzeehonden laten ze vervolgens liggen.

Het gaat gelukkig goed met het dier, vertelt Marjoke. "Hij had een hele mooie vacht, maar we hebben geen idee hoe oud hij is. Ik denk rond de twee weken oud."