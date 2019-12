Naarder rapper Josylvio brengt ode aan jarig Van Dik Hout: 'Stil in mij' in nieuw jasje

NAARDEN - Het is een popklassieker van jewelste, maar dan in een nieuw jasje: Naarder rapper Josylvio heeft de Van Dik Houts hit 'Stil in mij' verspijkerd.

Je hoeft de eerste woorden van het liedje maar te zingen en iedereen haakt in en zingt zonder over de tekst te hoeven nadenken mee. 'Stil in mij' betekende 25 jaar geleden de absolute doorbraak van de schoolband uit Den Helder. Opeens was Van Dik Hout in heel Nederland bekend.

Omdat het een kwart eeuw geleden is dat Van Dik Hout doorbrak zijn op het album 'Van Dik Hout Verspijkerd' de grootste hits van de mand in een nieuw jasje gestoken. Josylvio neemt, met zangeres Do, 'Stil in mij' voor zijn rekening.