Oud-raadslid Aalsmeer krijgt in hoger beroep lagere straf

AALSMEER - Oud-gemeenteraadslid Bram Heijstek uit Aalsmeer heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Heijstek werd in 2017 veroordeeld voor stalking, identiteitsfraude, smaad en laster, gisteren heeft hij de uitspraak van het Hof gekregen. Zijn straf is nu een voorwaardelijke celstraf van zes maanden (was vier maanden) en een taakstraf van 90 uur (was 100 uur).

In totaal liepen er tien zaken tegen het raadslid. Heijstek werd voor negen van de tien zaken schuldig verklaard. In hoger beroep is de Aalsmeerder ook van enkele andere zaken vrijgesproken.

Hij is nog wel schuldig bevonden aan belaging, identiteitsfraude en bedreiging met brandstichting. Ook moet Heijstek meerdere slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Doodsbedreigingen

Het opvallendste feit waaraan Heijstek zich schuldig heeft gemaakt is identiteitsfraude: door via andermans Facebook-profiel (doods)bedreigingen naar zichzelf te sturen, zou hij hebben geprobeerd anderen in een kwaad daglicht te stellen.