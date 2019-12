Jonge straatrover met mes in Haarlem berooft tieners

De roof gebeurde rond tien voor twaalf gisteravond in de voetbalkooi aan de 't Hoenstraat in Haarlem-Noord. Dat is achter het grote veld aan de Kleverlaan.

De jongens van 16 en 17 jaar zaten in de voetbalkooi te relaxen toen een jongen naar hen toe kwam lopen. De jongen vroeg het duo of zij iets over hem zeiden en pakte daarbij meteen een mes uit zijn jaszak. Hiermee bedreigde de jongen de twee vrienden die hun spullen aan hem moesten afstaan.

Geld uit zak gehaald

De Haarlemmers legden hun bezittingen op een bankje en de dader pakte alleen het geld dat één van de jongens uit zijn zak had gehaald. Daarna stapte hij op een fiets en ging er vandoor in de richting van het bowlingcentrum en het Pim Mulier sportpark.

De dief is een jongen van rond de 16 jaar met kort blond haar, opgeschoren aan de zijkant. Hij is dun en droeg een grijze, dunne jas met capuchon. De politie heeft deze straatroof in onderzoek en is op zoek naar getuigen.