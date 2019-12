Burgerinitiatief Elsrijk daagt gemeente uit: ''Wij willen de wijkcoach aanstellen''

AMSTELVEEN - De beste stuurlui staan aan wal, maar in de Amstelveense wijk Elsrijk stappen ze nu zelf achter het roer. Het burgerinitiatief Stadsdorp Elsrijk wil graag in de toekomst zelf de wijkcoach aanstellen. ''Met hetzelfde geld kunnen wij de functie van 12 naar 28 uur verhogen'', vertelt oud-voorzitter Hans Steenvoorden.

De stichting heeft een zogenaamd 'Right to Challenge' ingediend bij de gemeente. Via dat 'uitdaagrecht' kunnen bewoners een taak van overheden overnemen, als zij denken het goedkoper, beter of slimmer te kunnen invullen.

Natuurlijk krijgen ze bij het Stadsdorp niet zomaar de taak in de schoot geworpen. Meerdere vergaderingen en een officiële aanvraag verder, lijkt de gemeente akkoord te gaan met de uitdaging. Al zal er wel hulp blijven vanuit de raad. ''Het aardige van de gemeente is dat ze twee raadsleden plus een ambtenaar aanstellen om ons te ondersteunen.''

Deur tot deur

''Wij willen van deur tot deur mensen bezoeken en die aandacht miste bij de voorgaande wijkcoaches'', gaat Steenvoorden verder. ''Onze doelstelling is sociale cohesie in de wijk en er zijn natuurlijk ook mensen die minder makkelijk hun huis uitkomen, maar die horen er ook bij. Juist daarvoor vinden wij een goede wijkcoach zo belangrijk die met ons sociaal team Elsrijk huis voor huis wil langsgaan bij mensen.''

De gemeente Amstelveen is enthousiast over de aanvraag. Momenteel wordt onderzocht hoe de invulling er precies uit gaat zien.