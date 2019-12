Waterinnovatieprijs 2019 voor zandige versterking van Houtribdijk

De manier waarop de Houtribdijk momenteel wordt versterkt is wereldwijd nog niet eerder toegepast in een binnenmeer zonder eb en vloed. In de afgelopen twee jaar is die onder meer innovatief versterkt met grote zandpakketten, die tegen de dijk zijn aangelegd. Het zand waarmee de dijk wordt verstevigd komt uit het Markermeer zelf.

Zandverstuivingen en wateroverlast

De werkzaamheden aan de versteviging van de Houtribdijk zorgen er voor dat de dijk in de afgelopen jaren meerdere keren is afgesloten voor alle verkeer. Zandverstuivingen en wateroverlast zorgden er voor dat de Houtribdijk soms dagenlang afgesloten is geweest. Een deel van het gras sloeg niet aan, waardoor het zand langs de dijk ging verstuiven.

Doordat het zand verstoof kwam het op het asfalt van de dijk terecht. Hierdoor raakten de afvoeren van dijk verstopt en ontstonden er grote plassen water. Ook stormen zorgden er voor dat de dijk meerdere malen werd afgesloten. Rijkswaterstaat kondigde eerder noodmaatregelen aan om verstuivingen te voorkomen.

Projectleider Henk Meuldijk zegt hierover: "Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er toch veel verstuiving van zand geweest. Daar hebben de weggebruikers en wijzelf goed de balen van gehad. Ik ben blij dat we dit probleem goed hebben opgelost door onder andere een extra laag grond aan te brengen."

Afronding medio 2020

Rijkswaterstaat werkt tot medio 2020 aan de afronding van de dijkversterking. Hierbij wordt gewerkt aan de uitbreiding van Trintelzand in het Markermeer en de aanleg van een watersportstrand bij Lelystad. De versterking van de dijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De grootste dijkversterkingsoperatie ooit wordt uitgevoerd, waarbij 1.100 kilometer dijk en bijna 500 sluizen worden aangepakt.