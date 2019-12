NH-Pop gaat popscene in Noord-Holland stimuleren en ondersteunen

NH-Pop gaat een impuls geven aan de popscene. De club ziet zichzelf belangenbehartiger, talentontwikkelaar, expertisecentrum, verbinder, projectbureau en promoter.

De lancering is op 12 januari in het café van Patronaat in Haarlem. Dan wordt het eerste project 'Op Sleeptouw' en de deelnemers aan deze hulp bij talentontwikkeling gepresenteerd. Zes acts worden begeleid door NH-Pop en aan het einde presenteren de bands zich in Victorie in Alkmaar. Ook komen er de komende tijd openbaar toegankelijke master- en coachingsessies op verschillende podia in de Noord-Holland.

Op intitiatief van een aantal podia in de provincie is de popkoepel nieuw leven ingeblazen: Patronaat Haarlem, Podium Victorie Alkmaar, P3 Purmerend, P60 Amstelveen, Duycker Hoofddorp, Manifesto Hoorn, de Vorstin Hilversum, Flux Zaandam en PX Volendam.