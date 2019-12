Horecaondernemers Alkmaar slaan handen ineen tegen uitgaansgeweld

"Je mag niet stelen, maar je mag ook niet vechten." Horecaondernemers in Alkmaar komen met elkaar in actie tegen uitgaansgeweld. Dit weekend worden er extra maatregelen genomen. Op de lange termijn werken de ondernemers, samen met de gemeente, politie en Koninklijke Horeca Nederland, aan een convenant om het geweld terug te dringen.

"We komen de posters uitdelen tegen asociaal gedrag op het Waagplein." Sil Vendel van café 't Hartje maakt een ronde langs alle caféhouders op het Waagplein. Hij is een van de ondernemers die in actie komt tegen de vechtpartijen op het Waagplein.

Aantal handhavers gehalveerd

Vorig weekend waren er meerdere opstootjes en vechtpartijen op het Waagplein en op andere plekken in de binnenstad. Dit weekend worden er extra portiers ingezet die de veiligheid moeten bewaken.

Bij de vechtpartijen van afgelopen weekend moest het Horeca Interventie Team van Alkmaar (HIT) optreden. HIT bestaat uit een groep van agenten, beveiligers, handhavers en hulpdiensten die tijdens het uitgaansleven de veiligheid bewaken. Het landelijk tekort van de politie snijdt ook in Alkmaar en omgeving, want de HIT gaat gehalveerd worden. Vanaf januari gaat het aantal bewakers van 10 naar 8 in het gebied Alkmaar, Bergen, Uitgeest en Castricum. Vanaf april gaat het dan van 8 naar 6.