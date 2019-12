Homoseksuele priester Valkering vecht met succes ontslag aan

De uit de kast gekomen priester Pierre Valkering heeft met succes zijn ontslag aangevochten als pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk. Toch is het onduidelijk of hij daadwerkelijk terugkeert.

Dat vertelde hij vanavond in het radioprogramma Dit is de Dag, meldt de NOS. De priester werd vlak na zijn 25-jarige jubileum ontslagen, nadat hij hij een boek had uitgebracht waarin hij bekendmaakte homoseksueel te zijn.

Hoger beroep

Valkering ging in hoger beroep tegen zijn ontslag. De zaak werd in Rome behandeld door de Congregatie voor de Clerus - de afdeling van het Vaticaan die zich bezighoudt met priesterzaken. Doordat er veel procedurefouten gemaakt bleken te zijn, werd er geoordeeld dat het ontslag van Valkering inderdaad onterecht was.

Zo was het niet duidelijk wat de 59-jarige Valkering precies fout had gedaan. Daarnaast was er onvoldoende bewijs en ontbrak het aan hoor en wederhoor.

Terugkeer

Toch kan de priester niet zonder problemen terugkeren naar de Vredeskerk, zo laat hij weten. Vanuit Rome is bisschop Punt namelijk geadviseerd om Valkering zichzelf te laten terugtrekken. "Ik moet er voor Kerst al over beslissen, dus daar denk ik nu over na. Men heeft blijkbaar grote problemen met mij en ze vinden dat ik voor een tijdje naar de zijlijn moet", aldus Valkering.

Zwijgcultuur

Zelf overweegt hij alsnog om door te gaan. De priester bekritiseert al langere tijd de zwijgcultuur in de kerk rond homoseksualiteit en wil dat blijven bestrijden.

"Want ik geloof nog wel in God en in de kerk, ondanks alles. Ik verlang ernaar dat de kerk weer vleugels krijgt, dat mensen er blij mee zijn. Het is dan belangrijk dat er op een wat menselijkere manier met homo's wordt omgegaan en vooral dat er niet over gezwegen wordt", concludeert hij.