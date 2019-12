AZ onderuit op Old Trafford na dramatisch begin tweede helft

MANCHESTER - AZ heeft op Old Trafford een ruime nederlaag moeten incasseren tegen Manchester United. In de eerste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de Alkmaarders, maar kort na de rust ging het helemaal fout voor de ploeg van trainer Arne Slot: 4-0.

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. Aanvankelijk leken beide ploegen er echter nog wel wat van te willen maken in deze laatste groepswedstrijd in de Europa League, want binnen vijf minuten werden beide doelmannen al getest. Namens AZ ondernam rechtsbuiten Yukinari Sugawara een poging uit een volley, terwijl aan de andere kant Andreas Pereira het probeerde. Zijn poging werd gepareerd door Marco Bizot.

Op een schot van Oussama Idrissi en een slappe kopbal van Harry Maguire na, leek er niet veel meer te gebeuren voor de pauze. Tot Jonas Svensson de bal vijf minuten voor het rustsignaal voor het doel gaf. Hij bereikte Dani de Wit, maar de middenvelder - die vandaag door het ontbreken van Myron Boadu in de spits speelde - tikte de bal over het doel.

Drama

Waar AZ in de eerste helft niets te vrezen had voor het kalme United, ging het in de tweede helft helemaal mis voor de ploeg van Slot. De eerste kans na rust was nog voor Calvin Stengs, die een voorzet van Owen Wijndal niet wist binnen te werken. Daarna liep de score in een mum van tijd op van 0-0 naar 4-0. Ashley Young maakte de openingstreffer uit een moeilijke hoek, waarna Mason Greenwood profiteerde van balverlies van Fredrik Midtsjø (2-0). Via een penalty van Mata werd het 3-0 en Greenwood zorgde met zijn tweede van de avond voor 4-0.

Door de vier tegentreffers in een kwartier viel er niet meer veel te winnen voor de Alkmaarders en daarmee leek het vizier op zondag te gaan. Zo werden onder meer De Wit en Idrissi gewisseld. Stengs ondernam nog een poging om een eretreffer op het scorebord te schieten, maar zijn afstandschot werd tegengehouden door Romero. Ondanks de ruime nederlaag gaat AZ de koker in voor de loting voor de volgende ronde van de Europa League. Die loting wordt komende maandag gehouden.

Opstelling Manchester United: Romero; Young (Jones/66), Tuanzebe, Maguire (Laird/66), Williams; Matic, Pereira; Garner, Mata, Martial (Chong/60); Greenwood

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara (Vlaar/66), De Wit (Druijf/63), Idrissi (Ouwejan/77)