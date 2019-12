Ruim 4.000 krentenbollen gebakken voor boerenprotest op de Dam

AMSTERDAM - De boerenactiegroep Agractie is vandaag al druk in de weer met de voorbereidingen voor het boerenprotest dat morgen plaatsvindt op de Dam. Enkele vrijwilligers hebben ruim 4.000 krentenbollen gebakken die tijdens de brunch zullen worden uitgedeeld. De brunch vindt morgen van twaalf tot vier plaats op de Dam.

Op uitnodiging van bakkerij Kaandorp in Amsterdam-Noord helpen meerdere vrijwilligers vandaag met het bakken van de krentenbollen. "Het personeel van de bakker is al erg druk", zegt Ingrid de Sain, boer en initiatiefnemer van Agractie.

Brunch

De krentenbollen worden morgen uitgedeeld op de Boer & Burger brunch. Tijdens de brunch kunnen de boeren en de burgers in gesprek gaan. Met de actie willen de boeren aandacht vragen voor de stikstofkwestie en de kwaliteit van het Nederlandse voedsel.

Het doel van de actie is om verbinding te maken tussen de boeren en de burgers. "We zijn daar met 250 vrijwilligers nauw bij betrokken: , aldus de Sain. "Morgen gaan we de hele dag actief aan de gang, zodat de burgers ook een beetje een beeld krijgen van hoe wij het voedsel en de zuivel produceren."